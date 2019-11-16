اعلنت وزارة العدل الاميركية عن اصدار الحكم بالسجن 46 شهرا على تاجر ايراني بذريعة نقض الحظر الاميركي المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد الموقع الالكتروني" واشنطن فري بيكن" ان مساعد المدعي العام الاميركي جان دمرز اعلن في بيان اصدره امس الخميس ان (بهزاد) بورقناد زوّر وثائق شحن واستخدم شركات صورية لتصدير الياف الكاربون الى ايران بما يعد انتهاكا للحظر الاميركي، حسب البيان.

وزعم بان ايران تستخدم الياف الكاريون لتطوير البرامج النووية والعسكرية والفضائية.

وادعت اميركا بان بورقناد وشخصين اخرين في ايران بادروا منذ العام 2008 لغاية العام 2013 لشراء الياف الكاربون في اميركا ومن ثم نقلها الى ايران عبر دولة ثالثة.

وكانت المانيا قد اعتقلت بوقناد وسلمته الى اميركا في شهر تموز /يوليو الماضي.

وكان جيفري بيرمان قاضي محكمة جنوب نيويورك قد اتهم بوقناد بانتهاك الحظر الاميركي.

يذكر ان اميركا خرجت من الاتفاق النووي قبل اكثر من عام ونصف واعادت فرض الحظر كما فرضت فضلا عن ذلك حظرا جديدا على ايران وتكرر على الدوام مزاعم لا اساس لها وتقوم في الوقت ذاته بتوجيه الاتهام ومحكمة افراد بزعم انتهاك الحظر.