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رقم الخبر: 268275 تاريخ النشر: تشرين الثاني 16, 2019 الوقت: 09:48 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران وجمهورية اذربيجان تؤكدان على تعزيز التعاون العلمي والثقافي

ايران وجمهورية اذربيجان تؤكدان على تعزيز التعاون العلمي والثقافي

اكد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايرانية ابوذر ابراهيمي تركمان ورئيس الاكاديمية الوطنية للعلوم بجمهورية آذربيجان راميز مهدي اوف اهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.
وفي هذا اللقاء الذي جرى الجمعة في باكو بحضور السفير الايراني جواد جهانغير زادة والمستشار الثقافي اصغر فارسي، نوه ابراهيمي تركمان الى الطاقات المتاحة للتعاون العلمي والثقافي والبحثي بين البلدين الجارين في ضوء المشتركات الثقافية والتاريخية وكذلك الطاقات الكبيرة للمراكز والجامعات في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ولفت الى الملتقيات والمؤتمرات المشتركة المقامة خلال الاعوام الاخيرة ومنها "من خورشيد بانو ناتوان حتى بروين اعتصامي" في باكو وملتقى "شمس تبريزي" في جامعة تبريز وقال، اننا نرحب باي تعاون في سياق تكريم الشخصيات العلمية والثقافية وتعميق وتطوير العلاقات الادبية والثقافية بين ايران وجمهورية اذربيجان وندرك اهمية تطوير التعاون.
واكد ابراهيمي تركمان على عقد اتفاقية للتعاون العلمي والبحثي بين الاكاديمية الوطنية للعلوم الاذربيجانية والمراكز العلمية الايرانية.
من جانبه اشار رئيس الاكاديمية الوطنية للعلوم الاذربيجانية الى المشتركات الثقافية والتاريخية والدينية وكذلك المكانة العلمية وانجازات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات العلمية خاصة العلوم الحديثة ، داعيا للتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الايرانية في مختلف الحقول العلمية.
ويزور رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايرانية باكو للمشاركة في الملتقى الدولي الثاني لمسؤولي الشؤون الدينية ، والتقى خلال الزيارة الرئيس الاذربيجاني الهام علييف ووزير الثقافة ابوالفضل قارايف للبحث في تنمية التعاون الثقافي بين البلدين.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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