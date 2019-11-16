وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة حول مشروع تعديل اسعار البنزين وتقنينه وحزمة الدعم الحكومي للاسر ضئيلة الدخل قال ربيعي، لقد تقرر ان نستخدم جميع العوائد الحاصلة من مشروع تعديل اسعار البنزين لدعم 18 مليون اسرة.

واضاف، ان الحكومة قررت ان لا يعود حتى ريال واحد من العوائد الناجمة من هذا المشروع للميزانية الجارية في البلاد وهو قرار صائب لاصلاح هيكلية الميزانية.

وقال ربيعي، لقد قررنا عبر اتخاذ القرار الصائب ان لا تترك هذه الاصلاحات تاثيرا سلبيا على معيشة المواطنين، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تعديل الهيكلية فضلا عن الدعم المعيشي لـ 60 مليون شخص من الطبقات الوسطى وما ادنى منها.

واوضح انه الى جانب تنفيذ هذه المشاريع سنقوم بالسيطرة على التضخم ولن تكون هنالك زيادة في اسعار النقل.

يذكر انه بدءا من فجر اليوم الجمعة بدا تنفيذ قرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث بتقنين البنزين وتعديل اسعاره لجميع وسائط النقل.