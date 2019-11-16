أكد سلطان عمان قابوس بن سعيد، حرص بلاده الدائم على تعزيز التفاهم والحوار البنّاء، والتعاون بين الدول، من أجل حل القضايا كافة بالطرق السلمية.

جاء ذلك خلال ترؤس السلطان إجتماع مجلس الوزراء، واستعراضه عددا من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء العمانية، أمس الجمعة.

وشدد سلطان عمان على ضرورة أن تكفل هذه الجهود للشعوب الإستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة؛ مبدياً تفاؤله بالجهود المبذولة لإحلال الاستقرار في المنطقة.

وعلى الصعيد المحلي أبدى السلطان قابوس ارتياحه لما يُبذل من جهود أدت إلى الحفاظ على مسيرة التنمية الشاملة في البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع كافة القطاعات ودعمها، من أجل تحقيق التوازن المالي للتعاطي مع متطلبات كل مرحلة من مراحل الخطط التنموية للسلطنة.

وأعطى سلطان عمان توجيهاته بتهيئة كل الظروف الملائمة للإرتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة.

جدير بالذكر، أن سلطنة عمان تلتزم الحياد بالنسبة للعديد من القضايا العربية والدولية؛ وتوفر منصات للحوار على أراضيها، للمساعدة في حل النزاع اليمني.

كما استقبل السلطان، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ في أول زيارة له لعاصمة خليجية.