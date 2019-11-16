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رقم الخبر: 268268 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 21:51 الاقسام: محليات  
ظريف: على ايران وروسيا والهند وباكستان الإتحاد لمحاربة داعش

ظريف: على ايران وروسيا والهند وباكستان الإتحاد لمحاربة داعش

دعا وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في مقابلة مع قناة تلفزيونية هندية نشرت، الخميس، إيران وروسيا والهند وباكستان الى الاتحاد لمحاربة جماعة داعش الإرهابية.

واعتبر ظريف، الخميس، في مقابلة حصرية مع تلفزيون إينديا تودي، قيام جماعة داعش الارهابية بنقل قاعدتها إلى أفغانستان بأنه تهديد مشترك ضد إيران والهند.

وقال ظريف: إن جماعة داعش الإرهابية تشكل تهديدًا مشتركًا ضد الهند وباكستان وروسيا وحتى الصين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إن هذه الدول يجب أن تتحد لمواجهة التهديد الإرهابي.

وتم نشر نص مقابلة ظريف اليوم على موقع تلفزيون إينديا تودي.

وقال وزير الخارجية الإيراني: إن إحياء داعش هو مصدر قلق مشترك بين الهند وإيران وباكستان". وان هذه الجماعة تقوم بنقل قواعدها من سوريا والعراق الى افغانستان. فهناك داخل أفغانستان مناطق مصدر للقلق بالنسبة للجميع، ولاتواجه دولة واحدة فقط هذا التهديد بل ان هذا الخطر يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها.

ومضى ظريف إلى القول: إن هناك تقارير تفيد بأن جماعة داعش الارهابية تدير عمليات في طاجيكستان وأوزبكستان من قواعدها في أفغانستان.

 
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