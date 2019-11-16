كشف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي، أن ولي العهد محمد بن سلمان يتجسس على أكثر من 30 أميراً من الأسرة الحاكمة "آل سعود"، بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، عبر أساور رصد إسرائيلية.

وقال الغامدي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": إن "شخصاً محترماً من أسرة آل سعود لدي معرفة قديمة به هاتفني من جوال عامل! يتحدث عن الضيق والرعب، وأن الذين في أقدامهم أساور من آل سعود تجاوزوا الـ30، وعلى رأسهم (محمد) بن نايف، ومتعب (بن عبد الله)، وبن فهد، وبندر بن سلمان".

وأضاف المعارض السعودي: إن "شركة NSO الإسرائيلية تولت رصد اتصالات جميع آل سعود نساء ورجالاً، وإن صح بعض هذا فلربما له دلالات كبيرة".

وقام ولي العهد باحتجاز عدد من أمراء آل سعود ووزراء وكبار رجال الأعمال المقربين من السلطة في المملكة في فندق "الريتز كارلتون"، في العاصمة الرياض، نهاية عام 2017، بحجة محاربة الفساد، ثم خرجوا بعد تقارير عن سلبهم معظم أموالهم.

كما كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن شركة "أن أس أو" الصهيونية المتخصصة في تطوير برمجيات التجسس أجرت العام الماضي مفاوضات متقدمة لبيع منظومات مراقبة واختراق الهواتف الذكية إلى المخابرات السعودية.

وكشفت مصادر إعلامية في أكتوبر 2018 عن إتمام السعودية صفقة شراء أجهزة تجسس عالية الدقة والجودة من كيان العدو الصهيوني قيمتها 250 مليون دولار أمريكي، نقلت للرياض وبدأ العمل بها بشكل رسمي بعد أن تم تدريب الطاقم الفني المسؤول عن إدارتها وتشغيلها.