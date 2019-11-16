ونقلت وكالة " سبوتنيك" عن مصادر مطلعة قولها، إن “تقديم الحكومة الكويتية استقالتها، ليس بسبب ضغوط الشارع أو الاستجوابات المتكررة لوزراء الحكومة من قبل أعضاء المجلس، بل بسبب عدم وجود تجانس بين الحكومة ووزرائها”.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري، حسبما أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتم تشكيل هذه الحكومة برئاسة جابر مبارك الحمد الصباح بمرسوم أميري في 11 ديسمبر 2017 وضمت 15 وزيرا بينهم سيدتان، إضافة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ العام 2011، إذ أعاد أمير الكويت تكليفه عدة مرات.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أنّ إعادة الترتيب الوزاري كانت الهدف وراء الاستقالة. وتأتي هذه الخطوة بعد تقدّم مجلس الأمة باستجواب وزيرين على خلفية تُهم تتعلّق بالفساد.

من جانب آخر أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، تمكنها من السيطرة على حريق محدود شب مساء الخميس بوحدة في مصفاة "ميناء عبد الله" في الكويت.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تمكنت الشركة من السيطرة على حريق محدود اندلع مساء الخميس في وحدة التفحيم 20 بمصفاة ميناء عبدالله".