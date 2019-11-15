تحدث مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية، محمد باقر نوبخت، عن مشروع الدعم الحكومي للتعويض عن رفع أسعار البنزين، معلناً بأن أكثر من 60 مليون شخص في البلاد سيشملهم المشروع.

وقال نوبخت، مساء الخميس، في تصريح صحفي: ان مشروع الدعم المعيشي وتعديل (رفع) أسعار البنزين وتقنينه يأتي في سياق تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من رؤساء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف: ان الشرط الذي اشترطه رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروع الدعم المعيشي وتعديل أسعار البنزين هو أن تعود جميع العوائد الناجمة من تعديل أسعار البنزين الى المواطنين تماماً.

وقال نوبخت: رغم ان الحكومة كانت تمتلك ترخيصاً قانونياً، إلا أنها قامت بتعديل أسعار البنزين مرتين فقط خلال الأعوام الستة الأخيرة وأن العوائد الناجمة عنها تم إنفاقها غالباً لدعم الأفراد تحت مظلة لجنة الإغاثة والرعاية الاجتماعية. وأوضح بأن المرحلة الأولى من تسديد المبالغ للأسر في إطار مشروع الدعم المعيشي ستكون في غضون الأيام العشرة القادمة كحد أقصى وان أكثر من 60 مليون شخص في البلاد سيشملهم المشروع. وأضاف: ان المبالغ التي ستسدد شهرياً للأسر ذات الفرد الواحد تبلغ 55 ألف تومان، وللأسر ذات فردين 103 آلاف تومان، وللأسر ذات 3 أفراد 138 ألف تومان، وللأسر ذات 4 أفراد 172 ألف تومان، وللأسر ذات 5 أفراد أو أكثر 205 آلاف تومان.

وقد أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 لتراً في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية.

وجاء الإعلان بشأن رفع أسعار البنزين مساء الخميس وفقاً للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من فجر أمس الجمعة.

وحسب القرار، سيرتفع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لتراً في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان وسعر اللتر من البنزين السوبر 3500 تومان.

وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات العادية الخصوصية (صالون) 60 لتراً، وللسيارات العادية الخصوصية ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لتراً، وسيارات الأجرة 400 لتر، وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر. فيما تبلغ حصة الشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك الواطئ 200 لتر، والشاحنات الصغيرة ذات الاستهلاك العالي 300 لتر.