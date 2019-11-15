  • الجمعة ١٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268256 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني يحذر من مخاطر المضاربة بالعملة الأجنبية

المركزي الإيراني يحذر من مخاطر المضاربة بالعملة الأجنبية

حذر محافظ البنك المركزي الايراني من مخاطر المضاربة بالعملة الأجنبية على وقع تراجع العملة الوطنية أمام تلك العملات.

وكتب عبدالناصر همتي، في تدوينة على الانستغرام، الخميس: ان سوق الصرف يشهد تذبذباً محدوداً قياسياً بالشهور الماضية؛ موضحاً أن البنك المركزي ومنذ أسابيع، يقوم بشراء العملة الأجنبية؛ وعليه فان عملية توفير النقد الأجنبي تجري بصورة هادئة ومنطقية، حيث إن البنك لا يرى تغييراً خاصاً في المتغيرات الأساسية للسوق. وأضاف: انه تم التأكيد مراراً أنه وبسبب الظروف الخاصة للحظر وبعض العوامل السياسية والدولية، قد يقوم بعض المذبذبين (المتضررين من استقرار السوق) ببث توقعات سلبية في مراحل زمنية معينة.

وشدد همتي على أن البنك المركزي وبصفته صانعاً لسوق الصرف ينشط بقوة واقتدار في هذا المجال، وأنه كما تم التأكيد سابقاً فان المضاربة بالعملة ليست أداة إستثمارية ناجعة وتحمل بطياتها مخاطر حقيقية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0603 sec