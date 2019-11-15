وكتب عبدالناصر همتي، في تدوينة على الانستغرام، الخميس: ان سوق الصرف يشهد تذبذباً محدوداً قياسياً بالشهور الماضية؛ موضحاً أن البنك المركزي ومنذ أسابيع، يقوم بشراء العملة الأجنبية؛ وعليه فان عملية توفير النقد الأجنبي تجري بصورة هادئة ومنطقية، حيث إن البنك لا يرى تغييراً خاصاً في المتغيرات الأساسية للسوق. وأضاف: انه تم التأكيد مراراً أنه وبسبب الظروف الخاصة للحظر وبعض العوامل السياسية والدولية، قد يقوم بعض المذبذبين (المتضررين من استقرار السوق) ببث توقعات سلبية في مراحل زمنية معينة.

وشدد همتي على أن البنك المركزي وبصفته صانعاً لسوق الصرف ينشط بقوة واقتدار في هذا المجال، وأنه كما تم التأكيد سابقاً فان المضاربة بالعملة ليست أداة إستثمارية ناجعة وتحمل بطياتها مخاطر حقيقية.