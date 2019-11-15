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رقم الخبر: 268255 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 16:06 الاقسام: اقتصاد  
جورجيا ترغب بمشاركة الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية

جورجيا ترغب بمشاركة الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية

أبدت وزيرة التعاون والبنى التحتية في جورجيا، مايا تسکي تیشفیلی، ترغب في تعزيز التعاون مع ايران ومشاركة الشركات الايرانية في مشاريع البنى التحتية والاستثمارات في بلادها.

وأعربت تيشفيلي، لدى استقبالها السفير الايراني في بلادها جواد قوام شهیدي الأربعاء الماضي، عن اهتمام بلدها بمشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع البنى التحتية والاستثمار في جورجيا. وأوضحت في ذات الوقت كيفية إجراء المناقصات الدولية والمحلية في البلاد، قائلة: إنه لا يوجد حظر أو تمييز في مشاريع الاستعانة بالشركات الخارجية، كما إن الشركات الجورجية لم تفز بأي من العروض الدولية الرئيسية في البلاد أحياناً. وأضافت: يجب أن تفي الشركات بالمعايير والمواصفات المعترف بها دولياً وأن تكون قادرة على إعداد الضمانات المطلوبة للفوز بالمناقصات والتي ما يربو على 70% منها تعد في عداد المناقصات المعترف بها دولياً.

من جهته، أشار السفير الايراني لدى جورجيا، خلال اللقاء، إلى قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الخدمات التقنية والهندسية، مؤكداً استعداد الخبراء الإيرانيين للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتنمية في جورجيا.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون بين البلدين.

 
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