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رقم الخبر: 268254 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 16:05 الاقسام: اقتصاد  
إيران تطرح 6 ملايين برميل من النفط ومكثفات ببورصة محلية

إيران تطرح 6 ملايين برميل من النفط ومكثفات ببورصة محلية

تطرح شركة النفط الوطنية الايرانية للبيع، 6 ملايين برميل نفط ثقيل وخفيف ومكثفات غاز في بورصة الطاقة المحلية الأسبوع الجاري.

وحددت الشركة السعر الأساس لمليوني برميل مكثفات 87ر57 دولار للبرميل، عبر طرحها بالسوق الدولية لبورصة الطاقة الثلاثاء المقبل. كما يشمل الطرح 2 مليون خام خفيف بسعر 72ر56، و2 مليون برميل خام ثقيل بقيمة 77ر52 الأربعاء المقبل.

وبموجب قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية التي بدأت 21 مارس/ آذار 2019، فان وزارة النفط مكلفة بطرح كحد أدنى مليوني برميل لكل من الخام الثقيل والخفيف ومكثفات الغاز، وذلك في إطار تحقيق أهداف سياسات الاقتصاد المقاوم وتنويع مصادر بيع النفط والإفادة من إمكانيات القطاع الخاص.

 
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