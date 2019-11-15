أعلن مديرعام الجمارك الايرانية، مهدي ميرأشرفي، بأن صادرات البلاد من السلع غير النفطية بلغت أكثر من 50 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية.

وخلال اجتماع فريق العمل للحدود والجمارك والتجارة بمحافظة كردستان (غرب ايران) التابع لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص المنعقد في مدينة سنندج، الأربعاء الماضي، لفت ميرأشرفي الى أن الحدود الجوية والبحرية قابلة للحظر بسهولة أكبر من الحدود البرية التي تعد المتنفس للبلاد، وقال: رغم كل الضغوط القائمة، فقد تجاوزت صادرات البلاد من السلع غير النفطية 7 ملايين طن بقيمة أكثر من 50 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس).

واعتبر ميرأشرفي العراق بأنه يعد لإيران الشريك التجاري الحقيقي الثاني بعد الصين في مجال صادرات السلع والخدمات الهندسية، وأضاف: ان اقليم كردستان العراق يعد سوقاً مناسبة سنفقدها لو غفلنا عنها. وتابع: ان الأنشطة في جمارك محافظة كردستان ستزداد العام القادم للصادرات الى السوق السورية ويتوجب على التجار ورجال الأعمال في المحافظة أن يتوفر لديهم الاستعداد اللازم لتعزيز أنشطتهم وصادرات السلع الى سوريا؛ وبطبيعة الحال فان الطرفين يجب أن ينتفعا سواء في الصادرات أو الواردات.

وفي السياق، أعلن مديرعام الجمارك بمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة (جنوب ايران) عن تصدير منتوجات بتروكيمياوية ومكثفات غازية بقيمة 547 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

وقال أحمد بورحيدر، في تصريح له، الخميس: ان زنة هذه الصادرات بلغت مليوناً و746 ألفاً و350 طناً بقيمة 547 مليون دولار. وأوضح بأن هذه الصادرات شملت الميثانول والبروبان والبوتان والبولي اثيلين الخفيف والثقيل والأمونياك والكبريت والاستايرن والنفط الخام.

وتم تصدير هذه المنتوجات الى العديد من الدول منها الصين والإمارات وكوريا الجنوبية والهند واليابان وهونغ كونغ وأندونيسيا وتركيا ومصر والكويت.