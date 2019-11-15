سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية أخرى ليتقرب من هدفه الدولي المئة بعدما قاد البرتغال بطلة أوروبا للفوز 6-صفر على ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الخميس.

ورفع رونالدو، الذي سجل الثلاثية رقم 55 في مسيرته والتاسعة مع البرتغال، رصيده إلى 98 هدفا دوليا وسيصبح ثاني لاعب يسجل مئة هدف مع منتخب بلاده بعد الإيراني علي دائي.

وسجل بيتزي وجونسالو باسينسيا وبرناردو سيلفا الأهداف الثلاثة الأخرى في انتصار البرتغال ضمن المجموعة الثانية.

ورغم الفوز سينتظر حامل اللقب لتأكيد التأهل إلى بطولة العام المقبل عقب فوز صربيا على لوكسمبورج 3-2.

وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة متقدمة بنقطة واحدة على صربيا وستتأهل في حال فوزها خارج أرضها على لوكسمبورج يوم الأحد المقبل.