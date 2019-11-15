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رقم الخبر: 268251 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: رياضة  
5 أرقام مميزة يسعى كريم بنزيما لتحقيقها هذا الموسم

5 أرقام مميزة يسعى كريم بنزيما لتحقيقها هذا الموسم

يعيش كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أفضل أوقاته في الموسم الحالي وربما الأفضل منذ انتقاله إلى النادي في صيف 2009، وذلك نظراً للمستوى الرائع الذي يقدمه في معظم المباريات ودوره الحاسم في التسجيل والصناعة.

ويتربع بنزيما على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 9 أهداف بعد خوض 12 مباراة لغاية الآن، كم يعد هداف الفريق الأول بـ11 هدفاً، وهذا امتداد للنسخة الرائعة التي أظهرها في الموسم الماضي.

وهناك العديد من الأرقام المهمة التي يسعى بنزيما لتحقيقها في الموسم الحالي، منها متعلق بريال مدريد بشكل خاص، والبعض الآخر في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وهي على النحو التالي:
1- الرقم الأول والأهم هو تخطي راؤول جونزاليس واحتلال المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخين لبطولة دوري أبطال أوروبا، بنزيما يملك الآن 62 هدفاً، بينما سجل راؤول 71 هدفاً.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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