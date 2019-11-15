أكد جويليرمو باروس شيلوتو مدرب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بأن لاعبه السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في الملاعب الإيطالية.

وكان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 38 عاماً قد أعلن عن عدم تجديد عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الذي ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ليفتح الباب أمام التكهنات حول عودته مرة أخرى للدوري الايطالي.

ويعتبر فريق ميلان الإيطالي هو أبرز المهتمين بضم النجم السويدي في شهر يناير المقبل خلال سوق الانتقالات الشتوية، خاصةً بعد تصريح دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي بأنه قد وقّع بالفعل مع الروسونيري، بالإضافة إلى نادي نابولي، ولكن حتى الآن لم يعلن اللاعب عن خطوته المقبلة.