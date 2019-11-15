اعترف جيرارد بيكيه قائد ومدافع فريق برشلونة الإسباني بحبه الشديد لمدينة مدريد معقل الغريم التقليدي للبرسا، ريال مدريد، مشيراً إلى أنه يعتبرها بيته الثاني.

وبالرغم من العداوة الكبيرة بين فريقي برشلونة وريال مدريد، وأيضاً بين أقليم كتالونيا والعاصمة مدريد بسبب رغبة كتالونيا في الانفصال عن إسبانيا، إلا أن قائد البلاوجرانا جيرارد بيكيه المناصر لأقليمه ضد الدولة يعترف بحبه الشديد بمدينة مدريد.

ويستمتع جيرارد بيكيه بوقته خلال فترة التوقف الدولي، بعد اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي لا رجعة فيه، إلا أنه يلمح لإمكانية المشاركة مع منتخب اسبانيا في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل إذا طُلب منه ذلك.