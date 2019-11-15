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رقم الخبر: 268248 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 15:54 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير العلوم: إيران مستعدة لتبادل التجارب العلمية مع اليونسكو

وزير العلوم: إيران مستعدة لتبادل التجارب العلمية مع اليونسكو

قال وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا خلال لقاءه المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، إن إيران أحرزت تقدما ملحوظا في المجالين العلمي والجامعي و على أتم استعداد لتبادل التجارب مع هذه المنظمة الدولية.
والتقى منصور غلامي الذي يزور باريس على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونسكو) التقى اليوم الجمعة بالمديرة العامة لمنظمة اليونسكو "اودري ازوله" وناقش معها فرص التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذه المنظمة الدولية.
وتطرق وزير العلوم الى اهمية نشاطات اليونسكو في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية على الصعيد العالمي وبين الانجازات الايرانية في المجالات العلمية والثقافية خلال العقود الاخيرة.
واعلن غلامي استعداد ايران لارتقاء مستوى التعاون الاقليمي والدولي وتقديم تجارب البلاد من خلال لجنة اليونسكو الوطنية ومكتب اليونسكو الاقليمي في طهران.
ودعا الى بذل المساعي الجماعية للقضاء على "الفجوة العلمية" في العالم وتوفير الظروف اللازمة لحصول جميع الشعوب على الانجازات العلمية الانسانية.
ومن جانب آخر ،اشارت ازوله الى مكانة ايران لدى منظمة اليونسكو وماضيها المشرق في مجال الحضارة والعلوم والثقافة ودعت الى الاستفادة من جميع الطاقات المتاحة لارتقاء مستوى العلاقات الثنائية.
واعتبرت التقدم الذي حققتها ايران في المجالات العلمية والفنية بانه فرصة لتنمية العلاقات مع هذه المنظمة واعتبرت ايران من الاعضاء النشيطة والمؤثرة في اليونسكو.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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