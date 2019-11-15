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رقم الخبر: 268247 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: محليات  
إمامي كاشاني: خطة العدو تتمثل في الحيلولة دون اتحاد المسلمين

إمامي كاشاني: خطة العدو تتمثل في الحيلولة دون اتحاد المسلمين

كد خطيب جمعة طهران المؤقت، آية الله محمد امامي كاشاني، ان الاستكبار يبحث عن مصالحه ومآربهفحسب و لا يهمه الدين و الأخلاق و خطة أعداء المسلمين تتمثل في الحيلولة دون اتحادهم.
و اشار آية الله كاشاني في خطبتي صلاة الجمعة، إلى ان  الاستكبار لا يكترث بالدين والمذهب والشيعة والسنة واليهود، لأنه يعارض الجميع، اذا حصل على الاموال فلا مشكلة لديه معهم، ولكنه إن لم يحقق مآربه فهو يعارضهم جميعا.
وأوضح ان خطة العدو تتمثل في منع الوحدة بين شعوب العالم الاسلامي و يتوجب علينا ان لا نخشى الاعداء  ، علينا ان نعمل على تحقيق اهدافنا  وإن بلغت الجمهورية الاسلامية الى العظمة الراهنة فإنها بسبب دماء الشهداء والمضحين والمقاومة لصد التغلغل..
ونوه آية الله امامي كاشاني الى مناسبة اسبوع الوحدة (من 10 الى 17 ربيع الاول)، مؤكدا على ضرورة احتفاء الشيعة والسنة بهذه المناسبة.
وأضاف: ان النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) كان أسوة وكله حق ونور وهو مثال للانسان الكامل موضحا ان الانسان الكامل يحمل صفات خاصة ليكون أسوة للآخرين، والانبياء كانوا من تلك النماذج.
وشدد على انه علينا جميعا ان نتشبه بالنبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) سواء في الخلق والتصرفات موضحا: ان رسول الله وقبل ان يكون حاكما للمسلمين ورسولا لرب العالمين كان انسانا تجلى فيه جميع الاسماء الحسنى.
وتابع: ان الوحدة بين المسلمين طرحت قبل انتصار الثورة الاسلامية من قبل كبار علماء الشيعة والسنة، الا انها حظيت بأهمية اكبر في وقتنا الحاضر.
وأكمل: اذا انتشرت المودة بين افراد الامة ولم يسودها الحقد والعداوة فلن يتمكن العدو ان يتسلط عليها لذلك لا ينبغي ان تحمل القلوب صدأ الحقد.
وبيّن امامي كاشاني: ان الذين شنوا العدوان على اليمن وفلسطين وقتلوا النساء والاطفال والشباب والشيوخ، انما هم بصدد القضاء على الاسلام، وان ايديهم تلطخت بدماء هؤلاء المدنيين، وشكلت ممارساتهم هذه إهانة لجميع العالم الاسلامي والشعوب الاسلامية.
وبشأن الاوضاع في العراق، قال امامي كاشاني: توجد في العراق مرجعية قوية، والشعب العراقي بوعيه واهتمامه بالمرجعية، تمكن من وأد الفتنة التي تم التخطيط لها في العراق.
وأردف قائلا: يحق للشعب العراقي ان يدلي برأيه ويحتج على الغلاء، ويحق للعراقيين ان ينتقدوا مسؤولي بلادهم.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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