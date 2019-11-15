قال باحثون إن أكثر الأنهار الجليدية سماكة في العالم (استسلم) لآثار تغيّر المناخ، حيث تظهر صور أصدرها (مرصد الأرض) التابع لناسا أن نهر (تاكو) في ألاسكا يتراجع لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً.

وفي حين خمّن هؤلاء تراجع النهر الجليدي في يوم ما، ولكن الانخفاض في الكتلة حدث قبل نحو 80 عاماً من الموعد المتوقع.

الدكتور موري بلتو، أستاذ علوم البيئة في كلية Nichols، ومدير مشروع المناخ الشمالي الجليدي في Cascades، أجرى ابحاثاً حول نهر (تاكو) على مدى 30 عاماً، ويعتقد أنه سيستمر في التوسع خلال بقية القرن.

وتقلصّت سماكة الجليد في عام 1989، وتوقف التوسع الكامل بين عامي 2013 و2018، أمّا في العام الماضي، فقد بدأت تظهر علامات واضحة على التراجع، والتي قال بلتو إنها مرتبطة بدرجات حرارة الصيف القياسية في ألاسكا.

وإذا واجهت الأنهار الجليدية ذوباناً أكثر من تراكم الثلوج في موسم واحد، فإن خط الثلج الجليدي يتحرك إلى ارتفاعات أعلى.

ويمكن للباحثين حساب التغيرات الصافية في الكتلة الجليدية من خلال تتبع تحول خط الثلوج، والذي رصده الباحث في صوره.

يذكر أن نهر (تاكو) هو أكثر الأنهار الجليدية سماكة في العالم، حيث يبلغ قياسه 4860 قدما (1481.33 مترا) من أعلى إلى أسفل، كما يعد الأكبر في حقل الجليد Juneau .