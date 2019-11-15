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رقم الخبر: 268242 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
اشترى مزهرية بثمن بخس وباعها بسعر باهظ

اشترى مزهرية بثمن بخس وباعها بسعر باهظ

أشترى مواطن بريطاني مزهرية صينية قديمة في سوق السلع المستعملة بمبلغ بسيط وباعها في مزاد علني بـ 380 ألف جنيه إسترليني.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن مواطنا بريطانيا  طلب عدم ذكر اسمه، اشترى مزهرية صفراء مزخرفة بجنيه إسترليني واحد فقط. دون أن يدرك قيمتها الحقيقية، لكنه عندما عرضها للبيع في موقع eBay بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، انهالت عليه الطلبات من كل مكان تعرض عليه مبالغ أكبر بكثير من السعر الذي وضعه عند عرضها في الموقع.

وعندما شعر بأن لهذه المزهرية قيمة كبيرة، حذف الإعلان من موقع eBay وعرضها على خبراء مزاد Sworders Fine Art Auctioneers، الذين أخبروه بعد دراستها وفحصها، بأنها ربما صنعت خصيصا لعائلة الإمبراطور الصيني تشيان لونغ من أسرة تشينغ، التي حكمت الصين خلال أعوام 1735-1796. ويقول الخبير ايسيو لي (لقد انصعق صاحب المزهرية عندما وضحنا له تاريخها) .

وعرضت المزهرية في المزاد العلني بسعر أولي 80 ألف جنيه إسترليني. ولكن أحد المواطنين الصينيين أعلن عن رغبته بشرائها بخمسة أضعاف هذا السعر الأولي. وفعلا تمت الصفقة.

وأعلن البائع بعد اكتمال الصفقة، أنه سوف يخصص هذا المبلغ لتأمين مستقبل ابنته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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