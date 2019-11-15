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رقم الخبر: 268241
تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019
الوقت: 15:21
الاقسام: منوعات
اسرائيل وسياسة الاغتيالات
الکلمات المفتاحية
اسرائيل
الاغتيالات
السياسة
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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