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رقم الخبر: 268237 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إثبات خطورة تناول دواء ومكمل غذائي على الصحة

إثبات خطورة تناول دواء ومكمل غذائي على الصحة

اكتشف مركز أينشتاين الطبي في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية خطورة مميتة للمكمل الغذائي والدواء «كراتوم»، الواسع الانتشار في الغرب، الذي له تأثيرات سلبية على الكبد.

واتضح للباحثين من دراستهم لـ 404 حالات تلف الكبد حصلت جراء تناول مكملات غذائية، أن 8 حالات سجلت أعوام 2007-2014 مرتبطة بالمكمل الغذائي «كراتوم»، حيث استخدمه خمسة أشخاص كمحفز وآخر للتخلص من آلام المفاصل. وجميعهم استخدموا الدواء مدة 2-6 أسابيع، قبل ظهور علامات تلف الكبد.

أدخل الأشخاص الثمانية إلى المستشفى، لأسباب مختلفة، وقد تم شفاؤهم من الأضرار التي لحقت بوظائف الكبد دون الحاجة إلى زرع كبد.

ووفقا للعلماء، يشير هذا إلى أن دواء «كراتوم» المصنوع من نبات بنفس الإسم  «بالعربية- قرطوم» (شجرة دائمة الخضرة موطنها جنوب – شرق آسيا)، يشكل خطورة مميتة على المرء، ولا ينبغي استخدامه كدواء أو مكمل غذائي، من دون وصفة طبية. كما أن لهذه الشجرة تأثير مخدر يمكن أن يسبب استخدامها الإدمان. ولا توجد في الأدبيات الطبية بيانات موثوقة تؤكد فوائد هذا الدواء لتسكين الألم أو علاج إدمان المخدرات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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