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رقم الخبر: 268236 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مسدس بخاخ يعالج الجروح

مسدس بخاخ يعالج الجروح

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطباء والممرضات يمكن أن يكونوا قادرين على علاج الجروح عبر «رش» ضمادات مليئة بالعقاقير مباشرة على المنطقة المصابة.

ويقول علماء من جامعة «مونتانا للتكنولوجيا» في بوتي بالولايات المتحدة، إن العملية (التي يطلق عليها دعامة كهربائية) تعتمد على استخدام «مسدس بخاخ» لإطلاق ألياف صغيرة لتغطية الجروح والخدوش، مع توفير إطلاق عقار بمرور الوقت.

ويساعد العقار المنسوج في الألياف، على تسريع عملية الشفاء والحد من خطر العدوى، دون الحاجة إلى تغيير ضمادات الجرح باستمرار.

وتنتج طريقة Electrospinning طبقة رقيقة من الألياف الاصطناعية الصغيرة المستخدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك أنظمة الفلترة والملابس.

وطور العلماء جهازا كهربائيا محمولا في مجال كهربائي محصور. وبدلا من استخدام الكهرباء لرش الألياف، يستخدم الجهاز الجديد الهواء للقيام بتلك العملية، وفقا لما جاء في مجلة Vacuum Science & Technology B.

ويقول فريق البحث إنه أول من اختبر الجهاز بنجاح على الخنازير وعلى «يد بشرية مغطاة بالقفاز». ويأمل العلماء أن يساعد اكتشافهم الجديد في علاج المرضى في المناطق النائية حيث تكون الرعاية الأولية محدودة أو غير متوفرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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