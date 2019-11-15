غادرت مركبة الفضاء اليابانية هايابوسا كويكبا بعيدا، لتبدأ رحلتها إلى الأرض والتي تستغرق عاما كاملاً بعد استكمال مهمتها بنجاح لإعادة عينات التربة والبيانات التي يمكن أن توفر أدلة على أصول النظام الشمسي.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن المركبة الفضائية غادرت مدارها حول الكويكب ريوجو، الذي يبعد نحو 300 مليون كيلومتر من الأرض.

وقامت هايابوسا بالهبوط مرتين على الكويكب، وقامت بجمع البيانات والعينات بنجاح خلال مهمتها التي استغرقت عاما ونصف العام منذ وصولها إلى هناك في يونيو/حزيران 2018.

ومن المتوقع أن تعود المركبة الفضائية إلى الأرض في أواخر عام 2020 وأن تسقط كبسولة تحتوي على عينات ثمينة في الصحراء الأسترالية.

ويأمل علماء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن تحتوي العينات على مادة الكربون والمواد العضوية التي يمكن أن تفسر كيفية ارتباطها بالأرض.