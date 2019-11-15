  • الجمعة ١٧ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 268232 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
اكتشاف «سر خارق» وراء العمر الطويل للمعمرين

اكتشاف «سر خارق» وراء العمر الطويل للمعمرين

لطالما تساءل كثيرون عن «السر» وراء العمر الطويل الذي يعيشه المعمرون، الذين يتخطون أحيانا حاجز المائة عام، رغم أن كثيرا منهم لا يعيشون نمط حياة صحية، وهذا بالتحديد ما كشفته دراسة يابانية حديثة.

وأجرى باحثون من مركز ريكن للعلوم الطبية التكاملية وجامعة كيئو في اليابان، دراسة شملت 7 معمرين تزيد أعمارهم على 110 أعوام، جمعت منهم عشرات الآلاف من الخلايا، لدراسة الفرق بينها وبين تلك المأخوذة من أشخاص تراوحت أعمارهم بين 50 و89 عاما.

وبدراسة تلك الخلايا، وجد العلماء أن «السبب» وراء العمر الطويل لدى المعمرين لا يعود إلى نمط حياتهم كما كان الاعتقاد السائد، وإنما إلى طبيعة نظامهم المناعي، الذي يختلف عما هو موجود في أجساد البشر في الأعمار الأصغر.

ويكمن الاختلاف في كرات الدم البيضاء، وتحديدا ما يعرف باسم الخلايا التائية (T cells).

وفي كبار السن، وجد العلماء أن الخلايا التائية تهاجم الفيروسات والخلايا السرطانية بشكل مباشر، في حين أنها لا تهاجمها بهذه الطريقة في الشخص العادي، وفقما ذكر موقع «ساينس ديلي».

ويزيد عدد خلايا  «CD4 T»، وهي نوع من الخلايا المناعية، لدى المعمرين مقارنة بالأشخاص الأصغر سنا، كما أن «مهمة» تلك الخلايا تختلف أيضا.

فبالنسبة للأشخاص الأصغر سنا، تلعب دورا  «مساعدا»، أي أنها تساعد خلايا بيضاء أخرى على محاربة الالتهابات والعدوى والخلايا التي قد تصاب بالسرطان.

أما لدى المعمرين، فإنها تشن بنفسها الهجوم ضد الفيروسات والأمراض.

هذا إضافة إلى دراسات أجريت في الماضي، ولاحظت أن المعمرين يبدون أكثر قدرة على التكيف مع أمراض القلب والسرطان وغيرها.

وقال الدكتور كوسوكي هاشيموتو، كبير مؤلفي الدراسة: «يميل الأشخاص الذين عاشوا حياة طويلة بشكل استثنائي إلى قضاء حياتهم بأكملها في صحة جيدة. هذا يعني أن جهاز المناعة لديهم نشط للحماية من الالتهابات والأورام».

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/4773 sec