المهرجان يقام في الفترة من 23 يناير وحتى الثاني من شهر فبراير من العام المقبل.

تدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة «يلدا» حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

يمثل أدوار الفيلم: صدف عسكري، بهناز جعفري، فرشته صدر عرفايي، بابك كريمي...وآخرون.