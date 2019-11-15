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رقم الخبر: 268229 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
«يلدا» الايراني يشارك في مهرجان «ساندنس» الامريكي

«يلدا» الايراني يشارك في مهرجان «ساندنس» الامريكي

يشارك الفيلم السينمائي الايراني «يلدا» للكاتب والمخرج مسعود بخشي وانتاج علي مصفا في مهرجان «ساندنس» الامريكي.

المهرجان يقام في الفترة من 23 يناير وحتى الثاني من شهر فبراير من العام المقبل.

تدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة «يلدا» حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

يمثل أدوار الفيلم: صدف عسكري، بهناز جعفري، فرشته صدر عرفايي، بابك كريمي...وآخرون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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