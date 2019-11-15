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رقم الخبر: 268228 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة أفلام ايرانية ستعرض في مهرجان المغرب السينمائي

ثلاثة أفلام ايرانية ستعرض في مهرجان المغرب السينمائي

من المقرر ان يعرض الفيلمان الايرانيان «درساج» للمخرج بويا بادكوبة و«قصر شيرين» للمخرج رضا ميركريمي في قسم المسابقات الدولية لمهرجان المغرب السينمائي في الفترة من 16 وحتى 22 من شهر نوفمبر الجاري.

كما سيتم عرض فيلم «البنفسج الأفريقي» للمخرجة مونا زندي حقيقي في قسم «سينما العالم» في هذا الحدث السينمائي.

ويروي «درساج» قصة فتاة في الـ 16 من العمر تقف على مفترق طرق. الفيلم من انتاج روح الله وسميرا برادري.

أما فيلم «قصر شيرين» من تأليف محسن قرائي ومحمد داوودي على اساس فكرة قدمها رضا ميركريمي، وهو من بطولة حامد بهداد، جيلا شاهي، أكبر آئين، آزاده نوبهار، محمد أشكان‌فر، محمد عسكري، يونا تدين، نيوشا عليبور، بابك لطفي خواجه‌باشا، وزهير ياري.

فيما يتناول فيلم «البنفسج الأفريقي» من إنتاج علي رضا شجاع نوري قصة امرأة في منتصف العمر تدعى «شكوه» التي تجد أن زوجها الأول بإسم «فريدون» قد نُقل إلى دار رعاية المسنين بواسطة أولادها فتقرر «شكوه» باستشارة زوجها الثاني «رضا» أن يأتيا به إلى بيتهما، لكن تقع أحداث ...

الفيلم من بطولة فاطمة معتمد آريا، رضا بابك وسعيد آقاخاني قد شارك في قسم «شوق العنقاء» لمهرجان فجر السينمائي الـ37 والدورة الخامسة والعشرين من مهرجان «فيزول» الدولي للأفلام الآسيوية في فرنسا حيث حصل على جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور وجائزة افضل فيلم من وجهة نظر الطلاب وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل فيلم من مهرجان طرابلس السينمائي الدولي في لبنان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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