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رقم الخبر: 268227 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
جائزة جديدة لفيلم «آر يو واليبال»
هذه المرة من إسبانيا..

جائزة جديدة لفيلم «آر يو واليبال»

حاز المخرج الإيراني محمد بخشي على جائزة من الدورة التاسعة من مهرجان Cine Lento الإسباني.

ويقام المهرجان مرة كل عام بعرض الأفلام التي تتبنى مواضيع الاعتناء بالبئية والناس، والاستهلاكية المسؤولة، والدفاع عن الثقافة والسلام العالميين.

وحاز بخشي جائزة أفضال فيلم باختيار الجمهور لفيلمه المتألق «آر يو واليبال»، الذي تخطت مشاركاته الدولية المئتي مشاركة.

ويروي هذا الفيلم قصة مجموعة من اللاجئين المتحدثين باللغة العربية الذي يصلون لحدود دولة تتحدث اللغة الإنجليزية، لكن هذه المجموعة تجد الحدود مغلقة امامها وكل يوم تحدث مناوشات بين حرس الحدود واللاجئين إلى أن يفتح عدة أطفال الطريق للتواصل بين هاتين المجموعتين .

وأقيمت الدورة التاسعة من مهرجان Cine Lento في الفترة 7 حتى 10 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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