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رقم الخبر: 268226 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: ثقافة وفن  
الرسوم تكشف عن وجه مشرق آخر لـ«عباس كيارستمي»

الرسوم تكشف عن وجه مشرق آخر لـ«عباس كيارستمي»

تستمر في العاصمة الإيرانية أعمال معرض رسوم المخرج السينمائي الكبير عباس كيارستمي وسط إقبال كبير على المعرض.

ويقام المعرض في غاليري «جلستان» تحت عنوان «قلم رصاص عباس» حيث تعرض 32 لوحة رسم بريشة عباس كيارستمي، قامت الفنانة والمترجمة ليلي جلستان بتجميعها.

وليلي جلستان هي ابنة الكاتب والمخرج الإيراني المخضرم إبراهيم كلستان وأخت المصور الفوتوغرافي كاوه كلستان الذي قتل خلال عمله الفني في 2003 في كردستان العراق، كما هي والدة المخرج والممثل ماني حقيقي.

ويتضمن المعرض 32 لوحة، 31 منها بقلم الباستیل ولوحة واحدة بالألوان المائية، 12 منها من ممتلكات عائلة كيارستمي، و20 لوحة من مقتنيات الفنانين وأصحاب المجموعات، على سبيل المثال منها لوحة تعود للمخرجة والممثلة نكي كريمي.

وتقول ليلي جلستان إن اللوحات تعود أكثرها إلى سنين قصيرة بعد انتصار الثورة، وأن كيارستمي قد رسمها «من أجل تمرير المعاش».

ويستمر معرض رسوم عباس كيارستمي في غاليري «كلستان» بالعاصمة الإيرانية طهران حتى 20 نوفمبر الجاري.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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