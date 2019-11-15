أطلق قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الزهراء (ع) في العاصمة الايرانية طهران، مبادرة جديدة لتبادل التجربة التعليمية بين ايران وخارجها بالتعاون مع المعنيين بتعليم اللغة العربية في تركيا .

وسيتم وفق المبادرة عقد لقاء في جلستين صباحية ومسائية في مبنى كلية الآداب بجامعة الزهراء يوم الخميس الموافق 28 تشرين الثاني / نوفمبر.

وسيجري في اللقاء مناقشة المحاور التالية بين ايران و تركيا: البرمجة والتخطيط في أقسام اللغة العربية والمناهج والكتب التعليمية والوسائل التعليمية وسبل تطوير كفاءات الأساتذة التعليمية وأقسام اللغة العربية وسوق العمل ومعاهد اللغات ودورها في تعليم العربية وتعليم العربية في المدارس.