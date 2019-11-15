قام المترجم الإيراني «سيد علي شجاعي» بترجمة كتاب تحت عنوان «الطريق الشائك نحو السلام» الذي يروي قصص النازحين السوريين.

أن دار «نيستان» للنشر اصدرت كتاب تحت عنوان «الطريق الشائك نحو السلام» بترجمة «سيد علي شجاعي» خاطب به الشباب الإيراني.

وتدور أحداث الكتاب حول اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب باحثين عن ملاذ آمن يحميهم ويسترهم.