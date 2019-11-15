إنطلقت في مدينة كارون جنوب غربي إيران فعاليات المهرجان الأول لقطف الشاي الأحمر، حيث ترمي الفعالية إلى التعريف بمزارع محافظة خوزستان وما تحتويه من منتجات متنوعة، وأصبحت محطة للاستثمارت واستقطاب العديد من السياح المحليين والأجانب.

إستثمار واستقطاب للسياح وتعريف للمنتجات الزراعية من أهم أهداف مهرجان قطف الشاي الأحمر بدورته الأولى.. والذي أقيم في مزارع مدينة كارون إحدى أهم مدن محافظة خوزستان، من حيث المحصولات الزراعية.

وقد أوضحت قائممقام مدينة كارون معصومة خنفري أنه: «كانت بدايات زراعة هذا المحصول المهم في مساحات صغيرة جداً، لكن من خلال الدعم المستمر لها من قبل الجهات المعنية والمزارعين توسعت كثيراً.»

كما أوضح مدير دائرة الآثار والسياحة في مدينة كارون حسن ناصر أن: «هدفنا من إقامة هذا المهرجان بالدرجة الأولى هو تعريف المنتجات الزراعية في القرى وما تمتلكه من طاقات زراعية لم تكن مكشوفة من قبل.. ندعوا الجميع إلى المجيء إلى هنا ورؤية هذه المزارع عن كثب».

ويبين المزارع رمضان الناصري من أوائل مزارعي هذا المحصول قصة زراعة هذا النوع من الشاي في قريته، حيث يقول إن: «أول شخص زرع الشاي الأحمر في قرية العلوة شرق مدينة كارون أخي المرحوم علي الناصري، في عام 1965 ميلادي، وذلك بعد أن أتى بالبذور من مكة المكرمة، حيث يعرف الشاي الأحمر بالشاي المكي».

وتوضح الخبيرة في مجال الغذاء ليلى الكناني أن: «الشاي الأحمر يتضمن عدة فوائد طبية منها خفض ضغط الدم، وهو ضد السكري، ومفيد للكبد الدسم».

وأتاح المهرجان الفرصة للعوائل والسياح للتجوال في مزارع الشاي الأحمر المحاذية له، بهدف التعرف على منتجات القرى، فمنهم من قطف ما يريد من أنواع هذا الشاي، ومنهم من انشغلت عدسة نقاله بالتقاط الصور للذكريات والاستمتاع بطبيعة المكان.

ويأمل المزارعون والقائمون على هذا المهرجان إلى تنمية هذا المحصول في مزارعهم التي أصبحت محطة أنظار وتوجه المسؤولين والمستثمرين.