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رقم الخبر: 268221 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 14:44 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قائد الثورة يستقبل عدداً من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

قائد الثورة يستقبل عدداً من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الجمعة عددا من مسؤولي الدولةو ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية .
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
قائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلاميةقائد الثورة الاسلامية يستقبل عددا من المسؤولين و ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية
 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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