قائد الثورة يستقبل عدداً من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الجمعة عددا من مسؤولي الدولةو ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية .