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رقم الخبر: 268219 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:57 الاقسام: عربيات  
لبنان.. الأطراف السياسية تتفق على تزكية "الصفدي" رئيساً للحكومة

لبنان.. الأطراف السياسية تتفق على تزكية "الصفدي" رئيساً للحكومة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، بأنه تم الاتفاق على تزكية وزير المال السابق، محمد الصفدي، رئيسا للحكومة اللبنانية، خلفا لسعد الحريري، في وقت تتواصل الاحتجاجات في يومها الـ30.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أن هناك توافقا بين تيار المستقبل وحزب الله على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة.
وأفاد موقع "مستقبل ويب"، المقرب من الحريري، أن لقاء عقد بين الحريري والوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل، ليلة الخميس، ناقش تزكية اسم الصفدي لتشكيل الحكومة، لكن المصادر أوضحت أنه لم يتم البحث لا في شكل الحكومة العتيدة، ولا في مشاركة تيار "المستقبل" فيها.
في المقابل، ردت مصادر مقربة للصفدي على تداول الخبر حول التوافق على اسمه لرئاسة الحكومة، وقالت "إن تسمية رئيس الحكومة تجري من خلال الاستشارات النيابية الملزمة وذلك احتراما للدستور ولموقع رئاسة الحكومة".
وفي السياق عينه، ذكرت قناتا "LBCI" و"MTV" اللبنانيتان أن أحزابا لبنانية كبيرة اتفقت على اختيار الصفدي رئيسا للحكومة الجديدة في لبنان.
ومن المرتقب أن يدعو الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وأدت الاحتجاجات المستمرة في لبنان إلى استقالة الحريري في 29 من أكتوبر الماضي، ما جعل الحكومة في وضعية تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم، عبر قطع الطرقات وشل البلاد، للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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