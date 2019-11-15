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رقم الخبر: 268218 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:21 الاقسام: رياضة  
الحارس الايراني "عليرضا بيرانوند" ضمن افضل ثلاثة لاعبين في آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن:

الحارس الايراني "عليرضا بيرانوند" ضمن افضل ثلاثة لاعبين في آسيا

خمس مواقع يتنافس فيها الايرانيون

وجاء الحارس الايراني (الاقوى) آسيوياً من ضمن افضل ثلاثة مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا.

وكذلك اختيرت السيدة "كتايون خسرويار" من ضمن المرشحين كأفضل مدربة في آسيا، وكذلك انتخب "مهدي جاويد" من ضمن الأفضل في كرة الصالات، وكذلك انتخب الاتحاد الايراني لكرة القدم من ضمن الاتحادات المرشحة كي تكون الأفضل، واخيراً اختير "سردار آزمون" من ضمن الأفضل كلاعب آسيوي يلعب في الخارج.

وفيما يلي أهم ما جاء في هذه التصنيفات:

المرشجون للقب أفضل لاعب في آسيا:

1- عليرضا بيرانوند – ايران.

2- توماي ماكينو – اليابان.

3- اكرم عفيف – قطر.

أفضل لاعبة في آسيا:

1 - لي يينغ – الصين.

2 - اشالتا دوي – الهند.

- ساكي كوماغاي – اليابان.

أفضل لاعب آسيوي في الخارج:

- سردار ازمون – ايران.

- ماكوتو هاسيه – اليابان.

- سون هيونغ مين – كوريا الجنوبية.

أفضل لاعب كرة صالات:

- مهدي جاويد – ايران.

- توماكاي يوشيكاوا – اليابان.

- يوشي سكيغوجي – اليابان.

أفضل مدربة في آسيا:

-كتايون خسرويار – ايران.

- آساكو تاكاكورا – اليابان.

- نوئنغراتاي – تايلند.

أفضل اتحاد كرة قدم في آسيا:

1-      الاتحاد الايراني.

2-      الاتحاد الياباني.

3-      الاتحاد الكوري الجنوبي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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