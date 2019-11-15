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رقم الخبر: 268216 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:16 الاقسام: رياضة  
مانشستر سيتي ينجو من كارثة أوروبية

مانشستر سيتي ينجو من كارثة أوروبية

كشف تقرير صحفي بريطاني الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي نجا من تلقي عقوبة قاسية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة (الديلي ميل)، فإن مانشستر سيتي كان مهددا بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بسبب اتهامه بالالتفاف حول قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المان سيتي نجا من العقوبة الكارثية، لكن النادي السماوي سيتعرض لغرامة مالية فقط من قبل اليويفا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقا في مارس/آذار الماضي عقب ما ذكرته مجلة دير شبيجل الألمانية، أن ملاك السيتي ضخموا من اتفاقات الرعاية للتماشي مع متطلبات اللعب المالي النظيف.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى منع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها بواسطة مؤسسات تابعة للملاك.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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