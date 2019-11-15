هز دوجي هاميلتون، الشباك بعد دقيقتين ونصف من الوقت الإضافي، ليمنح كارولاينا هوريكانز الفوز 5-4 على مستضيفه بافالو سابرز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وتقدم جيف سكينر لصاحب الأرض مبكرا، لكن هوريكانز قلب تأخره إلى تقدم 2-1 بفضل هدفي جوردان ستال وسيباستيان أهو.

وجعل تيفو تيرافاينن النتيجة 3-1 للفريق الضيف في بداية الشوط الثاني، غير أن كورتيس لازار قلص الفارق لسابرز.

وأدرك هنري يوكيهاريو التعادل لسابرز قبل 6 دقائق ونصف من النهاية.

وبدا أن أندريه سفيتشنيكوف خطف الفوز لهوريكانز، لكن يوهان لارسون عدل النتيجة لصاحب الأرض قبل 41 ثانية من النهاية.

وحسم هاميلتون الفوز لصالح هوريكانز الذي رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس في القسم الشرقي متقدما بنقطتين على سابرز صاحب المركز العاشر في القسم ذاته.

وسحق تامبا باي لايتنينج ضيفه نيويورك رينجرز بنتيجة 9-3، فيما تغلب وينيبيج جتس 4-3 على مستضيفه فلوريدا بانثرز.

وفاز مينيسوتا وايلد 3-2 على ضيفه أريزونا كايوتس، فيما انتصر إدمونتون أويلرز 6-2 على كولورادو أفالانش.