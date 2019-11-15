في دوري السلة الامريكي .. انتيتوكومبو يسجل 38 نقطة ويقود باكس للفوز على بولز سجل يانيس أنتيتوكومبو 38 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 124-115 على ضيفه شيكاجو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس، وعانى صاحب الأرض حتى منتصف الربع الثالث لفرض سيطرته على المباراة.