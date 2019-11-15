|رقم الخبر: 268213
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019
|الوقت: 12:15
|الاقسام: رياضة
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في دوري السلة الامريكي ..
انتيتوكومبو يسجل 38 نقطة ويقود باكس للفوز على بولز
سجل يانيس أنتيتوكومبو 38 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 124-115 على ضيفه شيكاجو بولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس، وعانى صاحب الأرض حتى منتصف الربع الثالث لفرض سيطرته على المباراة.
وأنهى باكس الربع الثالث متفوقا بفارق 12 نقطة على ضيفه ليتقدم 97-86 بفضل عشر نقاط من أنتيتوكومبو.
وصمد باكس أمام محاولات بولز في الربع الأخير لكنه خرج منتصرا للمرة الثامنة هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم ليتقدم إلى المركز الثالث في القسم الشرقي خلف بوسطن سيلتيكس وميامي هيت.
وبالإضافة إلى تسجيله 38 نقطة استحوذ أنتيتوكومبو على 16 كرة مرتدة فيما أضاف إيريك بليدسو 31 نقطة.
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