سحبت يوم الخميس في العاصمة القطرية قرعة النسخة الـ 24 من كأس الخليج (الفارسي) المقرر أن تحتضنها الدوحة في الفترة بين 26 نوفمبر الجاري و8 ديسمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى: قطر صاحبة الأرض، الإمارات، اليمن والعراق.

المجموعة الثانية: السعودية، الكويت، البحرين ومنتخب عمان حامل لقب النسخة الماضية.

وتم تأجيل البطولة ليومين لتفادي انطلاقها يوم 24 من الشهر الجاري، يوم إياب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، حيث يخوض الهلال السعودي المباراة أمام أوراوا الياباني.

وكانت قرعة "خليجي 24" قد سحبت في الـ23 من أكتوبر الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر، العراق، الكويت، سلطنة عمان واليمن) لكن المكتب التنفيذي لكأس الخليج (الفارسي) أعاد يوم الخميس إجراء القرعة بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في البطولة الخليجية.