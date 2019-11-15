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رقم الخبر: 268211 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:15 الاقسام: رياضة  
ليبي يستقيل من تدريب الصين بعد ثنائية سوريا

ليبي يستقيل من تدريب الصين بعد ثنائية سوريا

استقال مارتشلو ليبي من تدريب منتخب الصين بعد الهزيمة 1-2 أمام سوريا في دبي، في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا.

وأعلن المدرب الإيطالي قراره خلال مؤتمر صحفي، بعد أن استفادت سوريا من هدف عكسي، لتبتعد بصدارة المجموعة الأولى.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن ليبي قوله "أتقاضى راتبا كبيرا جدا وأتحمل المسؤولية كاملة، لذلك أعلن استقالتي من تدريب الصين".

ثنائية منتخب سوريا حملت توقيع أسامة أومري وزهانج لينينج بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 19 و76، فيما سجل وو لي هدف الصين في الدقيقة 30.

وارتفع رصيد سوريا إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الصين عند 7 نقاط في المركز الثاني.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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