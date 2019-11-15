انضم المنتخب الإنجليزي لقائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020، بفوزه الساحق على ضيفه الجبل الأسود بسباعية نظيفة مساء يوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين (11) وهاري كين (18 و24 و37) وماركوس راشفورد (30) وألكسندر سوفراناس (66 بالخطأ في مرماه) وتامي أبراهام (84).

وارتفع رصيد المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة إلى 18 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية، متفوقا على المنتخب التشيكي صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الجبل الأسود في المركز الأخير عند 3 نقاط.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

تركيا صفر – ايسلندا صفر

التشيك 2 – كوسوفو 1

البرتغال 6 – ليتوانيا صفر

صربيا 3 – لوكسمبرغ 2

البانيا 2 – اندورا 2

فرنسا 2 – مولوفا 1