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رقم الخبر: 268208 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:15 الاقسام: رياضة  
فيدرر يقهر ديوكوفيتش ويحفظ صدارة التصنيف لنادال

فيدرر يقهر ديوكوفيتش ويحفظ صدارة التصنيف لنادال

تأهل النجم السويسري روجر فيدرر، إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم التنس، المقامة حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-3

وبهذا الانتصار تأهل فيدرر في المركز الثاني بمجموعة "بيورن بورج"، خلف المتصدر النمساوي دومينيك ثيم، كما ضمن الإسباني رافائيل نادال بهزيمة ديوكوفيتش، إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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