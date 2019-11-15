فيدرر يقهر ديوكوفيتش ويحفظ صدارة التصنيف لنادال تأهل النجم السويسري روجر فيدرر، إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم التنس، المقامة حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-3