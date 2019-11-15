|رقم الخبر: 268208
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019
|الوقت: 12:15
|الاقسام: رياضة
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فيدرر يقهر ديوكوفيتش ويحفظ صدارة التصنيف لنادال
تأهل النجم السويسري روجر فيدرر، إلى نصف نهائي البطولة الختامية لموسم التنس، المقامة حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع (6-4) و(6-3
وبهذا الانتصار تأهل فيدرر في المركز الثاني بمجموعة "بيورن بورج"، خلف المتصدر النمساوي دومينيك ثيم، كما ضمن الإسباني رافائيل نادال بهزيمة ديوكوفيتش، إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية.
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