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رقم الخبر: 268206 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:19 الاقسام: محليات  
اللواء باقري: اربعينية الامام الحسين (ع) رمز وحدة الامة الاسلامية

اللواء باقري: اربعينية الامام الحسين (ع) رمز وحدة الامة الاسلامية

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان اربعينية الامام الحسين (ع) تشكل رمزا لوحدة الامة الاسلامية وتبعث للعالم رسالة ذات مغزى بصفتها قوة ناعمة ومعنوية.
وخلال مراسم تقدير جهود خدام اربعينية الامام الحسين (ع) امس الخميس قال اللواء باقري، ان اربعينية الامام الحسين (ع) هي رمز وحدة المسلمين ورمز الاقتدار والتحرك الثوري والاسلامي للشعبين الايراني والعراقي والكثير من الشعوب المنادية بالحرية.
واعتبر ان اربعينية الامام الحسين (ع) بانها الطريق لبلورة الحضارة الاسلامية، مضيفا: ان حقيقة مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) اثبتت للعالم اي انشطة يمكن ان تتبلور بالعقيدة الاسلامية والحوافز والجهود والتضحيات من اجل القيم الالهية.
ولفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى ان وسائل الاعلام الغربية تتناول مراسم كبيرة كتجمع 200 او 300 الف شخص للاغتسال في النهر او ما شابه ذلك من تجمعات شعبية الا انها لا تتطرق الى مراسم عظيمة كالاربعين التي يشارك بها نحو 20 مليونا وفي اطار انشطة شعبية وعفوية يتخللها السير مسافات طويلة في الحر ورغم وجود الكثير من المخاطر للوصول الى مرقد ابي عبدالله الحسين (ع) وزيارته.
واضاف: رغم ما كانت هنالك من مواجهات بين الشعبين في الماضي حيث سعى الاستكبار لزرع الخلاف بينهما الا انهما اليوم يقفان بحب الى جانب بعضهما بعضا ويرحبان بزوار العتبات المقدسة وهو في الحقيقة ليس حدثا بسيطا بل يستعرض القيم والفضائل الانسانية اساسا.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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