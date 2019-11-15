قال مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية انه يجب توفير الظروف لتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين ايران والصين.

واشار سورنا ستاري الذي قام بزيارة الصين منذ الثلاثاء الماضي بدعوة وزير العلوم الصيني قبل مغادرته بكين اليوم الجمعة اشار الى المشاريع المشتركة الايرانية والصينية في مجال التقنية وقال يجب توسيع هذه المشاريع وزيادة عدد الطلاب الايرانيين في الصين و تم في هذا الاطار التوقيع على عدة مذكرات التفاهم بين الشركات الايرانية والقطاع الخاص الصيني ووزارة العلوم الصينية خلال هذه الزيارة.

واضاف علينا ان نساعد الشركات الايرانية لتكون قادرة على جذب المستثمرين ولديها قاعدة جيدة للتصدير في الصين.

ووصف ستاري زيارته الى الصين بانها مهمة و قال إنها حققت مكاسب كبيرة خاصة بالنسبة للشركات القائمة على المعرفة في مجال التصدير وزيادة عدد الطلاب الايرانيين في الصين من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة العلوم الصينية.

واكد ان الصين هي الآن ثاني أكبر قوة علمية في العالم، و تتفوق على الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة من حيث عدد المقالات العلمية؛ مؤكدا أهمية تعزيز التبادل العلمي مع هذا البلد لدى إيران.

ونوه ستاري بالحضور الفاعل الذي سجله ما يزيد عن 70 شركة إيرانية قائمة على المعرفة في معرض شنجن للتقنيات المتطورة، وفي شنغهاي والمعارض والملتقيات التي أقيمت هناك في المجالات التقنية.

وأشار الى مذكرات التفاهم السبع الموقعة بين الشركات الإيرانية والصينية القائمة على المعرفة الناشطة في المجالات العلمية والتقنية.

ووصل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا أمس الثلاثاء الى شنجن على رأس وفد رفيع من الخبراء في الشؤون العلمية والتقنية، تلبية لدعوة رسمية من وزير العلوم الصيني، وبهدف تعزيز التعاون بين الشركات القائمة على المعرفة في البلدين.

وألقى كلمة في مراسم افتتاح معرض شنجن للتقنيات المتطورةالأربعاء الماضي،، وشارك في الاجتماع التجاري-التقني المشترك بين الشركات الإيرانية والصينية.

ورافق ستاري في هذه الزيارة وفد من مدراء 70 شركة قائمة على المعرفة، ومبدعة في مجال تقنية المعلومات، والخلايا الجذعية، والآلات والمعدات الصناعية، والصحة وغيرها، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العلمية مع نظرائهم في الشركات الصينية.

كما أجرى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا لقاءات مع المسؤولين المعنيين بالمجال العلمي والتقني والايرانيين المقيمين في الصين.