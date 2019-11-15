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رقم الخبر: 268203 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:15 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يستقبل عدداً من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

قائد الثورة يستقبل عدداً من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الجمعة عددا من مسؤولي الدولةو ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية .
وافاد الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي انه التقى رؤساء السلطات الثلاثة وجمع من المسؤولين وسفراء الدول الاسلامية والضيوف المشاركون في المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية  صباح اليوم الجمعة بقائد الثورة الاسلامية.
وسيؤدي الضيوف صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة الاسلامية، ومن المقرر ان تبدأ لجان المؤتمر بعد الظهر في قاعة المؤتمرات في طهران ببحث جداول الاعمال، ومنها لجان مؤسسات التقريب بين المذاهب والأزمات والتحديات في العالم الاسلامي، والاتحادات العالمية لأبناء الشهداء والمضحين، والاتحادات الخيرية، واتحاد المفكرين لبحث مستقبل القضية الفلسطينية.
وكان المؤتمر بدأ اعماله صباح امس الخميس واكد الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر على الوحدة بين المسلمين كضرورة لمواجهة التحديات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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