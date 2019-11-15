وحضر مراسم بدء المؤتمر الرئيس الايراني حسن روحاني الى جانب عدد كبير من المسؤولين الايرانيين والشخصيات الاسلامية والمفكرين من مختلف دول العالم الاسلامي.
وشارك في المؤتمر اكثر من 350 ممثلاً عن 93 دولة من مختلف الشخصيات الفكرية والعلمائية .
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران