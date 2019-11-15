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رقم الخبر: 268202 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
تقرير مصور

بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران

بدأت صباح الخميس في العاصمة الايرانية طهران، اعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية بعنوان "وحدة الأمة في الدفاع عن الأقصى الشريف".
وحضر مراسم بدء المؤتمر الرئيس الايراني حسن روحاني الى جانب عدد كبير من المسؤولين الايرانيين والشخصيات الاسلامية والمفكرين من مختلف دول العالم الاسلامي.
وشارك في المؤتمر اكثر من 350 ممثلاً عن 93 دولة من مختلف الشخصيات الفكرية والعلمائية .
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
بدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهرانبدء اعمال المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في طهران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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