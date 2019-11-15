بدأت صباح الخميس في العاصمة الايرانية طهران، اعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الاسلامية بعنوان "وحدة الأمة في الدفاع عن الأقصى الشريف".

وحضر مراسم بدء المؤتمر الرئيس الايراني حسن روحاني الى جانب عدد كبير من المسؤولين الايرانيين والشخصيات الاسلامية والمفكرين من مختلف دول العالم الاسلامي.

وشارك في المؤتمر اكثر من 350 ممثلاً عن 93 دولة من مختلف الشخصيات الفكرية والعلمائية .