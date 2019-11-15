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رقم الخبر: 268200 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 10:55 الاقسام: دوليات  
واشنطن تنتظر قرارا تركيا بخصوص "إس-400" لتحدد مصير العقوبات

واشنطن تنتظر قرارا تركيا بخصوص "إس-400" لتحدد مصير العقوبات

قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنها تنتظر من تركيا اتخاذ قرار بشأن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وأعربت عن استعدادها لوقف مشروع العقوبات ضد أنقرة.
وقال السيناتور الجمهوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريش، إن النواب يأملون في أن تأخذ تركيا في "القريب المنظور" قرارها في هذا الشأن.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن حيث اجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع عدد من المسؤولين في البيت الأبيض.
هذا وقد صرح السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، والسيناتور الجمهوري ليندسي غريم، في وقت سابق أنه تم تقديم مشروع قانون ضد تركيا على خلفية عملياتها العسكرية في شمال سوريا.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات ضد قطاع الطاقة، كما يقترح وقف التعاون العسكري بين واشنطن وأنقرة على خلفية شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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