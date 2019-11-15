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رقم الخبر: 268198 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 09:55 الاقسام: رياضة  
هاميلتون ينتظر قرار فولف

هاميلتون ينتظر قرار فولف

يعتزم البريطاني لويس هاميلتون، البقاء في سباقات الفورمولا 1 إلى ما بعد عام 2020، لكنه قال يوم الخميس إنه يريد أن يعرف خطط توتو فولف رئيس فريق مرسيدس الشخصية قبل الموافقة على أي عقد جديد.

وسينتهي عقد هاميلتون بطل العالم ست مرات، مثل معظم السائقين، في ختام الموسم المقبل قبل أن تشهد البطولة تغييرات كبيرة في 2021.

وقبل انطلاق سباق جائزة البرازيل الكبرى اعترف هاميلتون أن سبع سنوات أمضاها في مرسيدس جعلته يشعر بأنه والفريق "كيان واحد".

وتدور تكهنات باحتمال حدوث تغيير في إدارة الفورمولا 1، بعد 2020، ومن الممكن أن يكون توتو فولف مرشحا لهذا الدور.

وقال "أعرف أن استمرار شخص ما في وظيفة لفترة طويلة ليس أمرا إيجابيا دائما، لهذا أريد أن يشعر الناس بالحرية وأن يفعلوا ما بوسعهم من أجل مستقبل أفضل".

وأضاف هاميلتون "فكرت في مستقبلي خلال العامين المقبلين. سأستمر في عالم السباقات لأنني أحب هذا. لا أرى أي سبب يدعوني للاعتزال قريبا".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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