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رقم الخبر: 268196 تاريخ النشر: تشرين الثاني 15, 2019 الوقت: 09:54 الاقسام: عربيات  
آية الله عيسى قاسم: لا عزة للأمة اذا استولى الصهاينة على الأقصى

آية الله عيسى قاسم: لا عزة للأمة اذا استولى الصهاينة على الأقصى

أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران ألا عزة للأمة الاسلامية اذا استولت الصهيونية على المسجد الأقصى وكامل فلسطين، أو سكت المسلمون عن أي شبر من أرض اسلامية لتعبث بها الصهيونية وأتباعها.
وأكد الشيخ قاسم على الامة الاسلامية العودة الى وحدتها لتحيي الانسانية، وانها امام إمتحان من خلال موقفها تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على ان "عدونا يعرف بأن قوتنا هي بالوحدة والتعاضد".
واعتبر آية الله عيسى قاسم: "فلسطين و القدس والاقصى قضية أمة تسترد بالتضحيات"، مضيفاً: "الموقف بنصرة الحق والجهاد الجاد في سبيل القضية الفلسطينية يعطي دفعة قوية في توحيد صفوف الامة".
وقال ان العار سيلاحق من باع القضية الفلسطينية وان بعض الانظمة العربية دخلت في صفقة القرن الخاسرة وخذلت القضية الفلسطينية. كما اعتبر انه من خذلان المسلم للمسلم ان يترك الفلسطينيون للبطش الاسرائيلي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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